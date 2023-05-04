Жена Петросяна опровергла его попадание в реанимацию

Жена известного российского юмориста и народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о попадании супруга в реанимацию. Ее слова передает канал «Звезда» в Telegram.

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По словам Брухуновой, Петросян проходил плановый осмотр и его состояние в порядке.

4 мая сообщалось, что юморист якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Утверждалось, что Петросяну диагностировали воспаление, из-за чего его положили в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

2 мая в СМИ появилась информация о том, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Сообщалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в его обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая юморист сообщил, что его выписали.