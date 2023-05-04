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Боня решила создать замену Tinder

На фоне новостей об уходе Tinder из России блогер Виктория Боня заявила в соцсетях, что намерена запустить собственный клуб знакомств, который заменит популярный сервис.

Боня решила создать замену Tinder
© РИА Новости

«Жалеть будут не россияне, а Tinder! Он потеряет аудиторию с очень красивыми женщинами», — заявила Боня.

По ее словам, идея создать собственный клуб знакомств пришла к ней давно. Кроме того, ей часто пишут женщины, которые так и не смогли найти себе вторую половинку и просят ее познакомить их с кем-нибудь.

«Сейчас самое время запускать клуб знакомств. В ближайшее время буду создавать приложение», - поделилась планами Виктория.

По мнению Бони, в России очень много красивых женщин, которые хотели бы познакомиться для создания серьезных отношений, поэтому у нее есть все шансы осуществить задуманное.

Напомним, на днях компания Match Group заявила, что приложение Tinder не будет работать в России с 1 июля. Причиной стала «приверженность защите прав человека».

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