Боня решила создать замену Tinder

На фоне новостей об уходе Tinder из России блогер Виктория Боня заявила в соцсетях, что намерена запустить собственный клуб знакомств, который заменит популярный сервис.

«Жалеть будут не россияне, а Tinder! Он потеряет аудиторию с очень красивыми женщинами», — заявила Боня.

По ее словам, идея создать собственный клуб знакомств пришла к ней давно. Кроме того, ей часто пишут женщины, которые так и не смогли найти себе вторую половинку и просят ее познакомить их с кем-нибудь.

«Сейчас самое время запускать клуб знакомств. В ближайшее время буду создавать приложение», - поделилась планами Виктория.

По мнению Бони, в России очень много красивых женщин, которые хотели бы познакомиться для создания серьезных отношений, поэтому у нее есть все шансы осуществить задуманное.