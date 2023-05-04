Названы причины выступления Агутина на неформальном фестивале

Названы причины выступления Агутина на одном из самых неформальных фестивалей
Причины выступления певца Леонида Агутина на одном из самых неформальных фестивалей — «Дикая мята» — назвал организатор мероприятия, проводимого в Тульской области, Андрей Клюкин.
«Как к нам попал Агутин? Во-первых, получилось, наконец, собрать для него гонорар. Во-вторых, я его всегда любил. Агутин — это такой музыкант, к которому с уважением относятся абсолютно все. Помню, как 1999-м году я работал на "Нашем радио". Тогда все понимали, что Агутин — это качественное живое исполнение, он отличный мелодист», — сказал Клюкин.
Помимо личной симпатии, по словам собеседника «Мосленты», причиной выступления певца на фестивале «Дикая мята» стало и желание посетителей. Он также отметил, что на мероприятии нет никаких жанровых ограничений. Например, однажды Клюкин приглашал и свою любимую музыкальную группу IOWA.
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