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Названы причины выступления Агутина на одном из самых неформальных фестивалей

Причины выступления певца Леонида Агутина на одном из самых неформальных фестивалей — «Дикая мята» — назвал организатор мероприятия, проводимого в Тульской области, Андрей Клюкин.

Названы причины выступления Агутина на неформальном фестивале
© РИА Новости

«Как к нам попал Агутин? Во-первых, получилось, наконец, собрать для него гонорар. Во-вторых, я его всегда любил. Агутин — это такой музыкант, к которому с уважением относятся абсолютно все. Помню, как 1999-м году я работал на "Нашем радио". Тогда все понимали, что Агутин — это качественное живое исполнение, он отличный мелодист», — сказал Клюкин.

Помимо личной симпатии, по словам собеседника «Мосленты», причиной выступления певца на фестивале «Дикая мята» стало и желание посетителей. Он также отметил, что на мероприятии нет никаких жанровых ограничений. Например, однажды Клюкин приглашал и свою любимую музыкальную группу IOWA.

Ранее москвичей пригласили в Тульскую область на гастрономический фестиваль.

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