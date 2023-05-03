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Барецкий назвал цель визита Пугачевой в Россию

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что певица Алла Пугачева приехала в Россию с тем, чтобы вывезти личные вещи из замка. Об этом пишет РИА «Новости».

Барецкий назвал цель визита Пугачевой в Россию
© РИА Новости

Барецкий пояснил, что говорил с певицей.

Пугачева заявила, уточнил шоумен, что заранее запланировала поездку в Россию. Она намеревалась посетить свой замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь, с тем, чтобы забрать из него вещи.

Певица подчеркнула в беседе, отметил Барецкий, что ее визит случайно совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. В ее планы не входило присутствие на их похоронах.

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Ранее шоумен сообщил, что вместе с партнерами приобрел замок Пугачевой за 450 млн рублей. Он заметил, что намеревается организовать в нем музей похоронного дела.

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