Мошенники выманили у музыканта Стаса Намина миллион рублей
Музыкант Стас Намин, основатель рок-групп «Парк Горького» и «Цветы», перевел мошенникам около миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел в середине апреля. Злоумышленники позвонили Намину и обманом вынудили музыканта перевести денежные средства на указанный ими номер счета.
Журналисты отметили, что о происшествии заявила в полицию заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева.
По ее словам, музыкант не сразу осознал, что оказался жертвой мошенников. Как только он это понял, то обратился с к ней с соответствующей просьбой.
Исаева пояснила, что продюсер в настоящее время находится за пределами столицы. Она добавила, что перед отъездом он выдал доверенность на совершение определенных действий от его имени.
Схема обмана, использованная жуликами, пока остается неизвестной. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.