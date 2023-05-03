Мошенники выманили у музыканта Стаса Намина миллион рублей

Музыкант Стас Намин, основатель рок-групп «Парк Горького» и «Цветы», перевел мошенникам около миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в середине апреля. Злоумышленники позвонили Намину и обманом вынудили музыканта перевести денежные средства на указанный ими номер счета.

Журналисты отметили, что о происшествии заявила в полицию заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева.

По ее словам, музыкант не сразу осознал, что оказался жертвой мошенников. Как только он это понял, то обратился с к ней с соответствующей просьбой.

Исаева пояснила, что продюсер в настоящее время находится за пределами столицы. Она добавила, что перед отъездом он выдал доверенность на совершение определенных действий от его имени.