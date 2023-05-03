$79.31-0.6587.58-0.08

Мошенники выманили у музыканта Стаса Намина миллион рублей

Музыкант Стас Намин, основатель рок-групп «Парк Горького» и «Цветы», перевел мошенникам около миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мошенники выманили у музыканта Стаса Намина миллион рублей
© РИА Новости

По данным канала, инцидент произошел в середине апреля. Злоумышленники позвонили Намину и обманом вынудили музыканта перевести денежные средства на указанный ими номер счета.

Журналисты отметили, что о происшествии заявила в полицию заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева.

По ее словам, музыкант не сразу осознал, что оказался жертвой мошенников. Как только он это понял, то обратился с к ней с соответствующей просьбой.

Исаева пояснила, что продюсер в настоящее время находится за пределами столицы. Она добавила, что перед отъездом он выдал доверенность на совершение определенных действий от его имени.

Схема обмана, использованная жуликами, пока остается неизвестной. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий