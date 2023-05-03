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Стала известна стоимость новой роскошной машины Яны Рудковской

Стала известна стоимость новой роскошной машины российского продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Стала известна стоимость новой роскошной машины Яны Рудковской
© соцсети

Ранее знаменитость рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что купила новый автомобиль Mercedes-Maybach GLS 600. По ее словам, чтобы приобрести данное транспортное средство, она много работала. При этом звезда добавила, что все налоги у нее заплачены.

Автоэксперт Мария Посеницкая отметила, что подобный автомобиль стоит около 30 миллионов рублей.

«Она может стоить и 40 миллионов — все зависит от комплектации и доставки. Скорее всего, поставка была по серому импорту, и наверняка это стоило дороже, чем раньше», — объяснила специалист.

В апреле сообщалось, что телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева также купила роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Знаменитость стала владелицей Lamborghini Urus, стоимость которого составляет от 20 до 40 миллионов рублей — в зависимости от комплектации и года выпуска. Точную сумму, которую инфлюэнсер потратила на машину, журналисты портала Super.ru не назвали, однако им стало известно, что она приобрела транспортное средство в кредит сроком на семь лет.

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