На Алексея Панина возбудили уголовное дело

В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту Панин опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта.

По адресу, где проживал актер, проведены следственные действия. Сам Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году. В ноябре 2022 года он сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.