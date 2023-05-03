Певица Слава решила прервать карьеру
Певица Слава сообщила, что намерена сделать перерыв в своей творческой карьере. Такое решение связано с рождением внука. Об этом пишет «Центральная служба новостей».
Исполнительница призналась, что хочет посвятить себя семье, в частности, помочь дочери Саше в воспитании сына.
«Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются», – сообщила певица.
При этом она призналась, что за последние выходные, которые она провела в кругу семьи она поправилась на 3 кг.
Напомним, Александра Морозова стала мамой 30 марта, сына она назвала Платоном. Ранее Слава уже говорила, что очень рада появлению на свет внука и что ей нравится новый статус бабушки. Певица признавалась, что после рождения мальчика она стала чаще видеться с дочерью.