Певица Слава решила прервать карьеру

Певица Слава сообщила, что намерена сделать перерыв в своей творческой карьере. Такое решение связано с рождением внука. Об этом пишет «Центральная служба новостей».

Исполнительница призналась, что хочет посвятить себя семье, в частности, помочь дочери Саше в воспитании сына.

«Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются», – сообщила певица.

При этом она призналась, что за последние выходные, которые она провела в кругу семьи она поправилась на 3 кг.