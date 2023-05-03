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Певица Слава решила прервать карьеру

Певица Слава сообщила, что намерена сделать перерыв в своей творческой карьере. Такое решение связано с рождением внука. Об этом пишет «Центральная служба новостей».

Певица Слава решила прервать карьеру
© РИА Новости

Исполнительница призналась, что хочет посвятить себя семье, в частности, помочь дочери Саше в воспитании сына.

«Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются», – сообщила певица.

При этом она призналась, что за последние выходные, которые она провела в кругу семьи она поправилась на 3 кг.

Напомним, Александра Морозова стала мамой 30 марта, сына она назвала Платоном. Ранее Слава уже говорила, что очень рада появлению на свет внука и что ей нравится новый статус бабушки. Певица признавалась, что после рождения мальчика она стала чаще видеться с дочерью.

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