Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом ТАСС заявила ее помощница Елена Чупракова.

Сегодня Telegram-канала Real Cultras Z сообщил о том, что певица Алла Борисовна Пугачева прилетела в Москву частным бортом, «без шума и помпы». Самолет приземлилась в аэропорту «Домодедово».

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица действительно вернулась в Россию.

«Да», - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Чупракова не смогла сказать, пойдет ли артистка на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище.

«Я пока у нее даже не спрашивала еще», - пояснила она.

После начала спецоперации Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* покинула Россию и переехала жить в Израиль. В сентябре 2022 года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы, после чего окончательно уехала из России. Зимой налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства.

При этом после признания Галкина* иноагентом Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.