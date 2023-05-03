Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на Троекуровском кладбище для Зайцева

Директор Пьера Нарцисса заявил, что место на Троекуровском кладбище для Зайцева обойдется в 2 млн рублей
Директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов призвал сына модельера Вячеслава Зайцева похоронить отца с почестями. Его слова цитирует mk.ru.
По мнению Дворцова, Зайцев заслуживает места на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.
"Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович - выдающаяся личность, почему такое отношение? Неужели сын не может выбрать нормальное кладбище и достойно проводить?" - высказался продюсер.
Дворцов уверен: у сына модельера Егора не должно возникнуть проблем с местом погребения или кремации на московских кладбищах.
"Егор может пойти с пакетом документов. Стоимость такого места на Троекуровском обходится в районе 2-2,5 млн рублей. С учетом заслуг Зайцева вообще не должно быть никаких проблем в этом вопросе", - объяснил он.
Прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится в четверг, 4 мая, в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1). Прощание будет открытое. Модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище в Подмосковье.