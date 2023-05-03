Бывший муж Бритни Спирс женился после неудачной попытки сорвать свадьбу певицы. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что избранницей 41-летнего Джейсона Александра стала девушка по имени Ребекка Белл. Больше о ней ничего неизвестно.

В 2004 году Джейсон Александр сыграл свадьбу с Бритни Спирс, однако их брак продлился всего 55 часов — пока о нем не узнала мать певицы Джейми Линн Спирс.

В июне 2022 года Джейсон Александр предпринял попытку проникнуть в дом Бритни Спирс во время ее свадьбы с Сэмом Асгари. Он вышел в прямой эфир, после чего вступил в конфликт с охранниками бывшей жены, заявив о том, что намерен сорвать церемонию. По словам одного из телохранителей исполнительницы, после этого мужчина попытался взломать дверь ее спальни. Вскоре Джейсона Александра арестовали, предъявив ему обвинение по четырем статьям — преследование, незаконное проникновение в жилище, вандализм и нанесение побоев. Мужчина признал свою вину и был приговорен к тюремному заключению сроком в 128 дней.