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Бывший муж Бритни Спирс женился после неудачной попытки сорвать свадьбу певицы

Бывший муж Бритни Спирс женился после неудачной попытки сорвать свадьбу певицы. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что избранницей 41-летнего Джейсона Александра стала девушка по имени Ребекка Белл. Больше о ней ничего неизвестно.

Бывший муж Бритни Спирс женился после неудачной попытки сорвать свадьбу певицы
© britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В 2004 году Джейсон Александр сыграл свадьбу с Бритни Спирс, однако их брак продлился всего 55 часов — пока о нем не узнала мать певицы Джейми Линн Спирс.

В июне 2022 года Джейсон Александр предпринял попытку проникнуть в дом Бритни Спирс во время ее свадьбы с Сэмом Асгари. Он вышел в прямой эфир, после чего вступил в конфликт с охранниками бывшей жены, заявив о том, что намерен сорвать церемонию. По словам одного из телохранителей исполнительницы, после этого мужчина попытался взломать дверь ее спальни. Вскоре Джейсона Александра арестовали, предъявив ему обвинение по четырем статьям — преследование, незаконное проникновение в жилище, вандализм и нанесение побоев. Мужчина признал свою вину и был приговорен к тюремному заключению сроком в 128 дней.

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