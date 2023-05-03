Billy's band выступит в новом составе на фестивале Ural Music Night

Группа Billy's band выступит в новом составе на крупнейшем на Урале музыкальном фестивале Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня. Музыканты станут одними из хедлайнеров фестиваля, сообщили в среду организаторы.

"Новый состав группы Billy's band выступят на Уральской ночи музыки. <…> За 22 года существования музыкальная группа записала восемь альбомов, три сингла и несколько сборников, джазовое звучание хедлайнеров оценили на фестивалях США и Канады. В начале этого года состав Billy’s Band претерпел изменения: партию гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский", - рассказали организаторы.

Всего на фестивале будет создано 100 сцен. В этом году организаторы также создадут площадку патриотической музыки, где выступят рок-исполнители, в том числе из новых регионов России. Здесь гости услышат Юлию Чичерину, Вадима Самойлова, группу "Зверобой" и других. Традиционную завершающую песню фестиваля "Ночь пройдет, наступит утро ясное…" исполнит Валерий Сюткин.