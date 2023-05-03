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Billy's band выступит в новом составе на фестивале Ural Music Night

Группа Billy's band выступит в новом составе на крупнейшем на Урале музыкальном фестивале Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня. Музыканты станут одними из хедлайнеров фестиваля, сообщили в среду организаторы.

Billy's band выступит в новом составе на фестивале Ural Music Night
© РИА Новости

"Новый состав группы Billy's band выступят на Уральской ночи музыки. <…> За 22 года существования музыкальная группа записала восемь альбомов, три сингла и несколько сборников, джазовое звучание хедлайнеров оценили на фестивалях США и Канады. В начале этого года состав Billy’s Band претерпел изменения: партию гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский", - рассказали организаторы.

Всего на фестивале будет создано 100 сцен. В этом году организаторы также создадут площадку патриотической музыки, где выступят рок-исполнители, в том числе из новых регионов России. Здесь гости услышат Юлию Чичерину, Вадима Самойлова, группу "Зверобой" и других. Традиционную завершающую песню фестиваля "Ночь пройдет, наступит утро ясное…" исполнит Валерий Сюткин.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Традиционно на нем представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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