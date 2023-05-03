Суд вернул иск к Меладзе организатору отмененного концерта в Архангельске

Арбитражный суд Москвы вернул иск к Валерию Меладзе организатору отмененного в Архангельске в 2022 году выступления певца ООО "Твой концерт", следует из определения суда.

"Суд определил: 1. Исковое заявление и приложенные к нему документы возвратить истцу. 2. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с теми же требованиями в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения", - говорится в определении.

Заявление поступило 14 марта, организаторы концерта подали иск о взыскании с Меладзе 1,25 млн рублей. Иск оставили без движения из-за того, что истец не уплатил госпошлину. Устранить нарушение он должен был до 21 апреля, чего не сделал.