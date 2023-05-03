Утяшева прокомментировала слухи о разрыве с Павлом Волей

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Юмориста и спортсменку по праву считают счастливой и показательной семьей, но почему-то в сети постоянно всплывает информация об их разводе. Слухи прокомментировала пара лично во время встречи с журналистами по случаю нового проекта «Всегазин», амбассадорами которого являются Воля и Утяшева.

© Popcake.tv

«Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся», — отшутилась супруга комедианта, дав понять, что в их паре нет никаких проблем.

Представители СМИ отметили, что, возможно, для знаменитостей лучше, когда они не обращают внимание на «псевдоновости» из соцсетей.

«Да мы и так на них не реагировали. Но реагирует старшее поколение. И очень хочется попросить «желтую прессу» перестать распространять сплетни», — вновь позитивно ответила гимнастка представителю Teleprogramma.pro.