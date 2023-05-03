Утяшева прокомментировала слухи о разрыве с Павлом Волей

«Мы разводимся», — Утяшева заявила о разрыве с Павлом Волей
Павел Воля и Ляйсан Утяшева — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Юмориста и спортсменку по праву считают счастливой и показательной семьей, но почему-то в сети постоянно всплывает информация об их разводе. Слухи прокомментировала пара лично во время встречи с журналистами по случаю нового проекта «Всегазин», амбассадорами которого являются Воля и Утяшева.
«Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся», — отшутилась супруга комедианта, дав понять, что в их паре нет никаких проблем.
Представители СМИ отметили, что, возможно, для знаменитостей лучше, когда они не обращают внимание на «псевдоновости» из соцсетей.
«Да мы и так на них не реагировали. Но реагирует старшее поколение. И очень хочется попросить «желтую прессу» перестать распространять сплетни», — вновь позитивно ответила гимнастка представителю Teleprogramma.pro.
К слову, интересный факт: товары для «всегазина» Паша и Ляйсан разрабатывали вместе со своими детьми, которые, можно сказать, отвечали за игрушки. София консультировала родителей, как лучше сделать куклы, а Роберт помогал с производством машинок. Дети даже озвучили очень мудрую мысль, пока работали над проектом: «Самая главная проблема, мам и пап, — это то, что детские игрушки делают взрослые».