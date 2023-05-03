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Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) улетела в Дубай после блокировки счетов налоговой службой. На своей странице в одной из социальных сетей она показала кадры из самолета.

Операции по счетам Зотеевой, по информации Telegram-канала Mash, были приостановлены. До этого сообщалось, что девушка попала в «черный список» блогеров, финансовые привычки которых привлекли внимание МВД. Сейчас Инстасамку проверяют на неуплату налогов и незаконную легализацию денежных средств.

Концерты в Москве, на которых собиралась выступать подозреваемая, были отменены еще раньше без объявления точной причины со стороны площадок.

Инстасамка запретила поклонникам к себе приближаться

29 апреля стало известно, что Инстасамку и Егора Крида проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

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