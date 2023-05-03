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Жена Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака

Жена Кевина Костнера Кристин подала на развод после 18 лет брака из-за "непримиримых разногласий".

Жена Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака
© REUTERS

Представитель звезды "Телохранителя" подтвердил Fox News, что пара, прожившая в браке 18 лет, прекращает отношения.

"К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака", - сказал представитель актера. Костнер признался, что испытывает "большую печаль" по поводу решения своей жены, а также добивается совместной опеки над их детьми.

Кевин, которому в январе исполнилось 68 лет, и 49-летняя Кристин, бывшая модель, поженились на его ранчо в Аспене (штат Колорадо) в сентябре 2004 года. У них трое детей. Ранее он был женат на Синди Сильве в течение 16 лет. От этого брака у Кевина Костнера две дочери и один сын.

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