«Концерта не будет»: клуб Atmosphere о выступлении рэпера Loqiemean

В столичном клубе Atmosphere Moscow заявили, что рэпер Loqiemean не будет выступать на их площадке. Об этом пишет Readovka. Телеграм-канал уточняет, что при этом билеты на концерт исполнителя уже начали продавать.

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«Данный концерт не заявлен в расписании площадки, по этой причине информация, указанная в сторонних источниках, включая сайт исполнителя, является не действительной. Концерта не будет», — сообщили в клубе.

Ранее появилась информация о том, что российский исполнитель планирует тур по городам России. Среди прочего, 26 мая концерт планируется провести в столичном клубе Atmosphere Moscow, а 28 мая – в питерском клубе «SOUND». Всего в России пройдет 13 выступлений.