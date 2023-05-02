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«Концерта не будет»: клуб Atmosphere о выступлении рэпера Loqiemean

В столичном клубе Atmosphere Moscow заявили, что рэпер Loqiemean не будет выступать на их площадке. Об этом пишет Readovka. Телеграм-канал уточняет, что при этом билеты на концерт исполнителя уже начали продавать.

«Концерта не будет»: клуб Atmosphere о выступлении рэпера Loqiemean
© соцсети

«Данный концерт не заявлен в расписании площадки, по этой причине информация, указанная в сторонних источниках, включая сайт исполнителя, является не действительной. Концерта не будет», — сообщили в клубе.

Ранее появилась информация о том, что российский исполнитель планирует тур по городам России. Среди прочего, 26 мая концерт планируется провести в столичном клубе Atmosphere Moscow, а 28 мая – в питерском клубе «SOUND». Всего в России пройдет 13 выступлений.

Ранее появилась информация о том, что Роман Худяков (настоящее имя певца) якобы неоднократно высказывался против российских властей и участвовал в несанкционированных акциях протеста. Из-за этого в сети появились призывы отменить его концерты на территории России. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, такие концерты не нужны России. Она посоветовала рэперу выступать «у себя дома на кухне» и добавила, что соответствующие обращения будут направлены в МВД и Генпрокуратуру.

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