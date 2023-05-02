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Эд Ширан расплакался, рассказывая о раке у жены

Поп-исполнитель Эд Ширан в новом документальном фильме Disney+ под названием Ed Sheeran: The Sum of It All рассказал о том, как у его на тот момент беременной жены Черри Сиборн в феврале 2022 года обнаружили рак. Певца и его супругу цитирует People.

Эд Ширан расплакался, рассказывая о раке у жены
© Газета.Ru

По словам Сиборн, диагноз стал для семьи шоком.

«Мне пришлось много размышлять о том, что все мы смертны. Я бы не согласилась на съемки, но подумала: а если я умру, как люди меня запомнят? Что я оставлю после себя?» — размышляет она.

Сам Ширан расплакался, рассказывая о раке Сиборн.

«Это было ужасно», — признался он, добавив, что, чтобы справиться со стрессом, написал семь песен за четыре часа. «Когда происходит что-то серьезное, он пишет песню», — отметила супруга.

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