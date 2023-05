Эд Ширан расплакался, рассказывая о раке у жены

Поп-исполнитель Эд Ширан в новом документальном фильме Disney+ под названием Ed Sheeran: The Sum of It All рассказал о том, как у его на тот момент беременной жены Черри Сиборн в феврале 2022 года обнаружили рак. Певца и его супругу цитирует People.