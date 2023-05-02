Эд Ширан расплакался, рассказывая о раке у жены
Поп-исполнитель Эд Ширан в новом документальном фильме Disney+ под названием Ed Sheeran: The Sum of It All рассказал о том, как у его на тот момент беременной жены Черри Сиборн в феврале 2022 года обнаружили рак. Певца и его супругу цитирует People.
По словам Сиборн, диагноз стал для семьи шоком.
«Мне пришлось много размышлять о том, что все мы смертны. Я бы не согласилась на съемки, но подумала: а если я умру, как люди меня запомнят? Что я оставлю после себя?» — размышляет она.
Сам Ширан расплакался, рассказывая о раке Сиборн.
«Это было ужасно», — признался он, добавив, что, чтобы справиться со стрессом, написал семь песен за четыре часа. «Когда происходит что-то серьезное, он пишет песню», — отметила супруга.