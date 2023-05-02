«Все атакуют, что я умираю»: Петросян рассказал о самочувствии

«Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще? Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться. Вот и все. Это называется плановая проверка», - сказал Петросян.