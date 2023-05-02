«Все атакуют, что я умираю»: Петросян рассказал о самочувствии
Юморист Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о плохом самочувствии и рассказал, что проходит плановое обследование и с ним все с порядке. Об этом пишет ТАСС.
«Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще? Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться. Вот и все. Это называется плановая проверка», - сказал Петросян.
При этом он уточнил, что сейчас находится в клинике и завтра его уже выпишут домой.
Ранее появились сообщения о том, что на днях юморист почувствовал себя плохо. Были даже сведения, что он якобы ударился головой. Петросян был госпитализирован, врачи сделали обследование на наличие травм черепа.
Телеграм-канал Shot ранее сообщил, что 77-летний юморист испытывает серьезные проблемы с сердцем. По сведениям канала, Петросян госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь.