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«Все атакуют, что я умираю»: Петросян рассказал о самочувствии

Юморист Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о плохом самочувствии и рассказал, что проходит плановое обследование и с ним все с порядке. Об этом пишет ТАСС.

«Все атакуют, что я умираю»: Петросян рассказал о самочувствии
© РИА Новости

«Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще? Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться. Вот и все. Это называется плановая проверка», - сказал Петросян.

При этом он уточнил, что сейчас находится в клинике и завтра его уже выпишут домой.

Ранее появились сообщения о том, что на днях юморист почувствовал себя плохо. Были даже сведения, что он якобы ударился головой. Петросян был госпитализирован, врачи сделали обследование на наличие травм черепа.

Телеграм-канал Shot ранее сообщил, что 77-летний юморист испытывает серьезные проблемы с сердцем. По сведениям канала, Петросян госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь.

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