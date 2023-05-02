Киркоров отреагировал на новый роман своего отца
Певец Филипп Киркоров отреагировал на новые отношения своего 90-летнего отца Бедроса Киркорова с молодой женщиной. Как пишет портал «Слово и дело», артист иронично назвал эту связь «сказкой».
Ранее Бедрос Филиппович прибыл на концерт своего сына в Кремле с новой спутницей. Ею стала 43-летняя домработница Олеся. Но, судя по всему, сам Филипп не верит в эти отношения. Во время финала программы «Маска», он прокомментировал выбор отца.
«Веришь в сказку, Бедрос? Веришь, конечно. Судя по молодой спутнице, тот еще сказочник», — сказал Киркоров.
Напомним, ранее стало известно, что Бедрос решил развестись со своей женой, 68-летней Людмилой Смирновой, с которой прожил в браке более 26 лет. Женщина живет в другом городе и давно не видела супруга. По словам близких знакомых, причиной развода стал квартирный вопрос.