Юрий Лоза вспомнил знакомство с Зайцевым

Российский исполнитель Юрий Лоза рассказал, как познакомился с модельером Вячеславом Зайцевым, сообщает «Федерал пресс».

По его словам, это произошло 42 года назад. Тогда филармония Саратова пригласила художника для создания костюмов для коллектива, в котором выступал певец. Зайцев посмотрел программу музыкантов и изобразил каждого таким, каким запомнил.

Как отметил Лоза, когда увидел себя на картинке модельера, то даже не понял, что это он. В итоге костюмы модельера так и не сшил. Исполнитель отметил, «что-то у них с филармонией не срослось», а все эскизы пропали. Артист предположил, что рисунки забрали работники филармонии.

Лоза признался, что хотел бы повесить тот рисунок на стену, однако посетовал, что его никто не отдаст.