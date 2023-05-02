Юрий Лоза вспомнил знакомство с Зайцевым
Российский исполнитель Юрий Лоза рассказал, как познакомился с модельером Вячеславом Зайцевым, сообщает «Федерал пресс».
По его словам, это произошло 42 года назад. Тогда филармония Саратова пригласила художника для создания костюмов для коллектива, в котором выступал певец. Зайцев посмотрел программу музыкантов и изобразил каждого таким, каким запомнил.
Как отметил Лоза, когда увидел себя на картинке модельера, то даже не понял, что это он. В итоге костюмы модельера так и не сшил. Исполнитель отметил, «что-то у них с филармонией не срослось», а все эскизы пропали. Артист предположил, что рисунки забрали работники филармонии.
Лоза признался, что хотел бы повесить тот рисунок на стену, однако посетовал, что его никто не отдаст.
Ранее артистка Алла Пугачева поблагодарила умершего Вячеслава Зайцева. Она разместила в интернете черно-белую фотографию модельера в молодости. Зайцев скончался 30 апреля в Москве. Ему было 85 лет.