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Юрий Лоза вспомнил, как работал с Вячеславом Зайцевым в 1981 году

30 апреля скончался модельер Вячеслав Зайцев. Певец Юрий Лоза в своем телеграм-канале рассказал, как познакомился с художником.

Юрий Лоза вспомнил знакомство с Зайцевым
© ТАСС

«Мы познакомились 42 года назад, когда саратовская филармония пригласила его на предмет создания костюмов для нашего коллектива», – поделился Лоза.

По словам певца, Вячеслав Зайцев посмотрел программу музыкантов и изобразил каждого таким, каким запомнил. Юрий Лоза отметил, что, когда увидел себя на картинке модельера, то даже не понял, что это он. В итоге костюмы Зайцев так и не сшил.

По словам Лозы, «что-то у них с филармонией не срослось», а все эскизы исчезли. Артист предположил, что рисунки забрали работники филармонии.

«Сегодня я бы с удовольствием повесил тот рисунок на стену, но кто ж его отдаст», – заключил Юрий Лоза.

Ранее «360» писал, что у Вячеслава Зайцева были проблемы с семьей. Об этом заявил бывший директор Дома моды.

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