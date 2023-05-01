Подкаминская пожаловалась на неприятное приключение в поезде

Елена Подкаминская в микроблоге рассказала о не самой приятной ситуации, которою ей пришлось пережить в дороге. Как объяснила актриса, ей достался билет на поезд с мужчиной-соседом по купе.

Некоторое время ее попутчик не появлялся, но затем пришел и сообщил, что выпивал с друзьями в другом вагоне. Подкаминская вежливо поздоровалась и сделала вид, что увлечена чтением, но сосед не унимался. Он засыпал Елену вопросами, желая выяснить, кто она такая, зачем и куда едет и почему не хочет знакомиться, - пишет 5 Канал.

В какой-то момент актриса даже пошла за помощью к проводнице, однако сотрудница ничем ей не помогла. Правда, объяснила, что алкоголь сделает свое дело и шумный сосед быстро уснет. Так и произошло.

«Это лет сколько-то назад ездили ого-го какие! А сейчас нет, мужик смирный пошел! Он будет спать! Вот увидите! У нас тут на днях женщина в черном пеньюаре с кружевами напала на спящего молодого мужчину, вот это было сильно! Полицию вызывали», - поделилась воспоминаниями проводница.