Лазарев рассказал, как ему удалось обмануть всех на шоу «Маска»
Сергей Лазарев, ставший одним из победителей последнего сезона шоу «Маска», до последнего момента не был узнан ни жюри, ни зрителями. Певец умело притворялся женщиной. Он
старательно передвигался на каблуках и изменял голос. В результате все получилось – хотя Лазареву было нелегко.
Как пишет СтарХит, каждый выпуск артист терял по два килограмма из-за сложного костюма, каблуков и волнения.
«Мне удавалось 10-11 передач водить членов жюри за нос, вводить в заблуждение. Они не понимали, мужчина это или женщина. Изначально этот ход был выбран мной. Я понял, что жюри все дальше уходят в дебри, не называют близко даже мое имя. Я продолжил брать сложные женские вокальные партии, - рассказал Лазарев.
Победителями шоу «Маска» на НТВ впервые в истории проекта стали два участника — Дима Билан, выступавший в костюме Мамонтенка, и Сергей Лазарев в образе Скорпиона. Как сообщает «СтарХит», такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.