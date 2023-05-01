Лазарев рассказал, как ему удалось обмануть всех на шоу «Маска»

«Мне удавалось 10-11 передач водить членов жюри за нос, вводить в заблуждение. Они не понимали, мужчина это или женщина. Изначально этот ход был выбран мной. Я понял, что жюри все дальше уходят в дебри, не называют близко даже мое имя. Я продолжил брать сложные женские вокальные партии, - рассказал Лазарев.