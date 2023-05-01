Пугачева отреагировала на смерть Зайцева

Пугачева отреагировала на кончину Зайцева словами «Прощай, мой друг»

Советская и российская артистка Алла Пугачева, покинувшая РФ после начала спецоперации на Украине, отреагировала на смерть легендарного модельера Вячеслава Зайцева словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все». В соцсети Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она опубликовал черно-белую фотографию молодого кутюрье и подписала ее вышеуказанными словами.

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С начала 80-ых годов у Зайцева одевалась вся элита, а также артисты СССР и России. В их числе были Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Галина Волчек, Любовь Орлова, а также Пугачева, которая сотрудничала с «Красным Диором» на протяжении многих лет.

Вечером 30 апреля в Telegram-каналах сообщили, что днем Зайцев пожаловался на острую боль. Карета скорой помощи доставила его из дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где модельер жил с 2000 года, в больницу города Щелково. В медучреждении врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке, сделали компьютерную томографию и экстренно отправили его в реанимацию. В 18:00 мск сердце Зайцева остановилось.