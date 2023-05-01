Наследников Зайцева могут ждать проблемы

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался, оставив единственного сына Егора. Но, поскольку между отцом и сыном в последние годы не было ни взаимопонимания, ни общения, то не факт, что Егор унаследует отцовское имущество. В последние годы около Зайцева были чужие люди, в пользу которых модельер мог составить завещание.

Вячеслав Михайлович оставил квартиру в Париже, многоэтажный Дом Моды на проспекте Мира в Москве и усадьбу в Каблуково. Но после Зайцева остались огромные долги. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он сделал Егора директором Дома моды. Но тот не смог вести ранее успешный бизнес. Знаменитое здание на проспекте Мира едва удалось сохранить, - пишет aif.ru.

Еще четыре года назад арбитражный суд провел слушания по иску Департамента городского имущества Москвы о взыскании 58,4 миллионов рублей с Дома Моды Славы Зайцева. Основанием стала задолженность по арендной плате. Помимо этого, сотрудникам не выплачивалась зарплата, не платили также вспомогательным службам.

Потом судебные приставы обратили внимание и на землю Вячеслава Михайловича в Каблуково. Оказалось, что и там у него накопился неоплаченный налог. И это, видимо, далеко не все проблемы, с которыми придется столкнуться наследникам.