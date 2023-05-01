Керимова озвучила последнее желание Зайцева

«9 мая он собирался провести показ в своем загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием. Вячеслав Михайлович болел, но он жил делом своей жизни. Мечтал показать свою новую коллекцию, над которой трудился до последнего дня», - сообщила Аника.