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Керимова озвучила последнее желание Зайцева

Звездный дизайнер Алика Керимова – ученица знаменитого мастера отечественной моды Вячеслава Зайцева – рассказала журналистам, что Вячеслав Михайлович до последнего работал и надеялся в ближайшие дни провести очередной модный показ. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Керимова озвучила последнее желание Зайцева
© ТАСС

«9 мая он собирался провести показ в своем загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием. Вячеслав Михайлович болел, но он жил делом своей жизни. Мечтал показать свою новую коллекцию, над которой трудился до последнего дня», - сообщила Аника.

Керимова также призналась, что Зайцев в свое время очень ей помог.

«Помню, приехав с Алтая с одним чемоданом в руках, пришла к нему показать свои работы. Он меня, совершенно незнакомого ему человека, принял. И дал такую уверенность в себе! Нам всем его будет очень не хватать», - резюмировала она.

Последние годы Зайцев болел и практически не появлялся на публике. Известно, что с 2016 года кутюрье страдал от болезни Паркинсона. В сентябре 2022 года он открывал Московскую неделю моды, сидя в инвалидном кресле.

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