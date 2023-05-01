Керимова озвучила последнее желание Зайцева
Звездный дизайнер Алика Керимова – ученица знаменитого мастера отечественной моды Вячеслава Зайцева – рассказала журналистам, что Вячеслав Михайлович до последнего работал и надеялся в ближайшие дни провести очередной модный показ. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«9 мая он собирался провести показ в своем загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием. Вячеслав Михайлович болел, но он жил делом своей жизни. Мечтал показать свою новую коллекцию, над которой трудился до последнего дня», - сообщила Аника.
Керимова также призналась, что Зайцев в свое время очень ей помог.
«Помню, приехав с Алтая с одним чемоданом в руках, пришла к нему показать свои работы. Он меня, совершенно незнакомого ему человека, принял. И дал такую уверенность в себе! Нам всем его будет очень не хватать», - резюмировала она.
Последние годы Зайцев болел и практически не появлялся на публике. Известно, что с 2016 года кутюрье страдал от болезни Паркинсона. В сентябре 2022 года он открывал Московскую неделю моды, сидя в инвалидном кресле.