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Лера Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника вопросом о принадлежности Крыма

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева с помощью одного вопроса разоблачила телефонного мошенника. Видео с разговором она выложила в своем Telegram-канале.

Лера Кудрявцева разоблачила мошенника вопросом о принадлежности Крыма
© ТАСС

Аферист позвонил знаменитости и попытался убедить в том, что ее личные данные утекли в публичный доступ. В один момент она перебила злоумышленника и задала ему вопрос.

"Скажите, а Крым чем?" — поинтересовалась она у своего собеседника.

Мошенник в ответ на этот вопрос телеведущей сказал, что полуостров "покамест ваш". После этого она спросила его о том, что значит "покамест ваш". Аферист ответил, что Крым "покамест ваш", "потому что мы заберем его обратно себе". Эти слова вызвали у телеведущей смех.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули актрису и певицу Алену Галлиардт на 170 тысяч рублей.

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