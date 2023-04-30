Бородина заступилась за Блиновскую

Ксения Бородина выступила в защиту находящейся под домашним арестом Елены Блиновской. В микроблоге телеведущая заступилась за блогера-предпринимательницу и заявила, что святых людей не бывает, - пишет moslenta.ru.

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Ксения подчеркнула, что различного рода проблемы могут возникнуть в жизни каждого человека. Важно, чтобы человек с достоинством вышел из сложной ситуации.

Также телеведущая обратилась к подписчикам, заявив, что не понимает радости многих пользователей сети по поводу ареста Блиновской.

«Чем вы наполнены, что вас так радуют чужие несчастья?» — спросила их Бородина.