Бородина заступилась за Блиновскую
Ксения Бородина выступила в защиту находящейся под домашним арестом Елены Блиновской. В микроблоге телеведущая заступилась за блогера-предпринимательницу и заявила, что святых людей не бывает, - пишет moslenta.ru.
Ксения подчеркнула, что различного рода проблемы могут возникнуть в жизни каждого человека. Важно, чтобы человек с достоинством вышел из сложной ситуации.
Также телеведущая обратилась к подписчикам, заявив, что не понимает радости многих пользователей сети по поводу ареста Блиновской.
«Чем вы наполнены, что вас так радуют чужие несчастья?» — спросила их Бородина.
Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже прокомментировала громкое уголовное дело в отношении гуру марафонов Елены Блиновской. Прежде всего журналист и медиаменеджер выразила сожаление, что эта «история оказалась столь печальной для Елены Блиновской». Тина отметила, что марафоны проводят многие — взять хотя бы Тони Роббинса или Гвинет Пэлтроу.