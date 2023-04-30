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Исполнительница "Любочки" Маша Макарова призналась в алкоголизме

Певица Маша Макарова, вокалистка группы "Маша и Медведь", широко известная благодаря песне "Любочка", в которой использованы стихи Агнии Барто, призналась в алкоголизме. Шокирующую правду о себе артистка раскрыла в шоу "Секрет на миллион", которое накануне вернулось в эфир.

Исполнительница "Любочки" Макарова призналась в алкоголизме
© РИА Новости

В частности, Макарова рассказала, что на протяжении последних 25 лет практически каждый день употребляла алкоголь, а утро начинала с бутылки пива, а засыпала артистка под более крепкие напитки. При этом певицу не останавливало даже то, что у нее подрастали дети.

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Макарова призналась, что продолжала заниматься домашними делами, выступать, а параллельно выпивала. Из-за алкоголя она даже не пришла на запись трека с немецкой рок-певицей Ниной Хаген.

Артистка отметила, что как таковых запоев у нее не было, но в студии она прямо назвала себя алкоголиком, и сказала, что именно с такого признания самой себе началось ее избавление.

- Это такие душевные проблемы, которые надо чем-то заполнять. Я почему-то решила заполнить их алкоголем. Это билет в один конец. Мы не берем у алкоголя эту энергию за деньги, мы просто покупаем вещество, которое из наших резервов берет нашу энергию, мы как бы у себя в долг берем эту энергию. А потом ты попадаешь в эту яму и пьешь не для кайфа, а чтобы как-то функционировать, - рассказала Макарова.

Сейчас уже четыре месяца, как артистка не употребляет спиртного. Сама она не делает из этого какого-то достижения, но подчеркивает, что сейчас, глядя на себя сегодняшнюю, она не понимает, чем она занималась, когда была в алкогольном угаре. И констатирует - ничем.

Увы, с Макаровой сложно не согласиться. Слава к ней пришла в 20 лет. Совсем юная девушка, обритая наголо, поющая задорную песню на фоне индийских барельефов, ворвалась во все российские чарты. Первый альбом, "Солнцеклеш", является самым известным творением группы. В 2000 году группа распалась, спустя четыре года воссоединилась. Сейчас группа "Маша и Медведи" активно выступает, но о бешеной популярности коллектива говорить не приходится.

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