Саруханов рассказал, как сбросил 40 килограммов

«Я придерживаюсь малокалорийного питания, высчитываю калории. У меня есть специальное приложение, с помощью которого могу легко это делать. В день я принимаю не больше 1000 калорий. Никаких ограничений, в какое время ты будешь есть – днем или ночью, – нет. Если я на сию минуту съел на 700 калорий, то у меня еще 300 есть в запасе», - рассказал музыкант.