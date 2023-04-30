Саруханов рассказал, как сбросил 40 килограммов
Игорь Саруханов недавно в седьмой раз женился. И тут же решил заняться собственным преображением. Музыкант уже сбросил 40 килограммов лишнего веса, и собирается продолжать худеть.
Журналисты портала «PROZVEZD» побеседовали с Сарухановым о том, как ему удается избавляться от лишних килограммов. Как оказалось, он начал контролировать свой рацион.
«Я придерживаюсь малокалорийного питания, высчитываю калории. У меня есть специальное приложение, с помощью которого могу легко это делать. В день я принимаю не больше 1000 калорий. Никаких ограничений, в какое время ты будешь есть – днем или ночью, – нет. Если я на сию минуту съел на 700 калорий, то у меня еще 300 есть в запасе», - рассказал музыкант.
Привыкать к новому образу жизни было непросто. Игорь признался, что его сначала «даже немного пошатывало». Также пришлось полностью отказаться от алкоголя. Но положительные изменения не заставили себя ждать. Помимо улучшения внешнего вида, у Саруханова, по его словам, нормализовались показатели давления и сахара.
В планах у артиста сбросить еще 20 килограммов.
66-летний музыкант Игорь Саруханов сбросил лишний вес ради седьмой жены — дизайнера Леси Садовской, которая моложе его на 30 лет. Познакомились они, когда артист искал личного стилиста.