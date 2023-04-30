Свиридова рассказала о вернувшемся из Канады в Россию сыне

«В Канаде для Гриши я выбрала очень хороший институт кинопроизводства. Он поехал, но в том году там не было набора на актерский факультет. Мы решили поступать на другое отделение, а потом перевестись. Начались экзамены, и вдруг Гриша все переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание, с программой, которую сам подготовил. И его взяли!» — сообщила артистка.