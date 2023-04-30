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Свиридова рассказала о вернувшемся из Канады в Россию сыне

Алена Свиридова рассказала, что ее младший сын Григорий принял решение вернуться из Канады в Россию, чтобы поступить в театральный институт.

Свиридова рассказала о вернувшемся из Канады в Россию сыне
© Рамблер

«В Канаде для Гриши я выбрала очень хороший институт кинопроизводства. Он поехал, но в том году там не было набора на актерский факультет. Мы решили поступать на другое отделение, а потом перевестись. Начались экзамены, и вдруг Гриша все переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание, с программой, которую сам подготовил. И его взяли!» — сообщила артистка.

Свиридова уточнила, что сына приняли в ГИТИС, он учится в мастерской народного артиста России Сергея Яшина, - информируют 7days.ru.

Известная российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Алена Свиридова — дважды мама. От первого брака у звезды есть взрослый сын. Василий Свиридов 20 лет назад уехал из России, он живет в Ванкувере.

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