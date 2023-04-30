Вайкуле и Пригожин поддержали Фадеева в конфликте с Наргиз
После конфликта Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым певица и продюсер перестали общаться, звезда лишилась возможности исполнять хиты, созданные во время контракта. Коллеги по цеху до сих пор обсуждают эту ситуацию.
Так, Лайма Вайкуле считает, что вина лежит на Наргиз.
«Михаил Исаевич Танич когда-то говорил, что певец, кроме того, что имеет талант, работоспособность, песню, еще должен иметь голову на плечах.
Мне казалось, когда я смотрела на Наргиз, что она неправильно себя ведет. Бывает, что у молодых исполнителей вдруг закружилась голова и они начинают изображать какую-то звезду. А человек вложил в нее силы, спланировал ее тур… И когда начинает носом крутить, я туда поеду, а туда нет… Это достаточно неправильно на мой взгляд», — констатировала певица.
Иосиф Пригожин также на стороне Фадеева, пишет СтарХит.
«Где Наргиз была бы, если бы не Фадеев? В глубокой ж***, на Брайтоне! Она приехала, он взял ее в шоу „Голос“. А мог бы ее не выбрать. Она оскорбляет наших артистов — ну разве это нормально?!», - возмущается супруг Валерии.
В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на «уродов» в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. В мае стало известно, что Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.