Вайкуле и Пригожин поддержали Фадеева в конфликте с Наргиз

Мне казалось, когда я смотрела на Наргиз, что она неправильно себя ведет. Бывает, что у молодых исполнителей вдруг закружилась голова и они начинают изображать какую-то звезду. А человек вложил в нее силы, спланировал ее тур… И когда начинает носом крутить, я туда поеду, а туда нет… Это достаточно неправильно на мой взгляд», — констатировала певица.