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Вайкуле и Пригожин поддержали Фадеева в конфликте с Наргиз

После конфликта Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым певица и продюсер перестали общаться, звезда лишилась возможности исполнять хиты, созданные во время контракта. Коллеги по цеху до сих пор обсуждают эту ситуацию.

Вайкуле и Пригожин поддержали Фадеева в конфликте с Наргиз
© РИА Новости

Так, Лайма Вайкуле считает, что вина лежит на Наргиз.

«Михаил Исаевич Танич когда-то говорил, что певец, кроме того, что имеет талант, работоспособность, песню, еще должен иметь голову на плечах.

Мне казалось, когда я смотрела на Наргиз, что она неправильно себя ведет. Бывает, что у молодых исполнителей вдруг закружилась голова и они начинают изображать какую-то звезду. А человек вложил в нее силы, спланировал ее тур… И когда начинает носом крутить, я туда поеду, а туда нет… Это достаточно неправильно на мой взгляд», — констатировала певица.

Иосиф Пригожин также на стороне Фадеева, пишет СтарХит.

«Где Наргиз была бы, если бы не Фадеев? В глубокой ж***, на Брайтоне! Она приехала, он взял ее в шоу „Голос“. А мог бы ее не выбрать. Она оскорбляет наших артистов — ну разве это нормально?!», - возмущается супруг Валерии.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на «уродов» в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. В мае стало известно, что Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.

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