Отсидевшая за мошенничество Дашко вернется на "Дом-2"

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко объявила о возвращении на проект. Об этом девушка сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я вновь лечу в Москву, в ту же квартиру. Пройду по тем улочкам. Выпью обычный, растворимый кофе, который мне нальет мальчик из чайника в соседнем магазине. Это так вкусно! Я снова вдохну этот запах — запах счастья. Эта поездка очень значимая для меня. Я поняла, что так долго бежала сама от себя, от места, где выросла, где была счастлива, где моя жизнь поменялась в одночасье. И это место «ДОМ-2», — написала Дашко.
Дашко покинула проект в 2008 году. Через пять лет экс-участницу обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Известно, что Дашко обманывала застройщиков — забирала товар на продажу по одной цене, а отдавала по другой, разницу же оставляла себе. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей. В 2015 году Дашко вышла на свободу, вскоре вышла замуж и занялась бизнесом.
Ранее стало известно, что Дашко приобрела недвижимость в Екатеринбурге.