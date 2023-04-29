Отсидевшая за мошенничество Дашко вернется на "Дом-2"

«Я вновь лечу в Москву, в ту же квартиру. Пройду по тем улочкам. Выпью обычный, растворимый кофе, который мне нальет мальчик из чайника в соседнем магазине. Это так вкусно! Я снова вдохну этот запах — запах счастья. Эта поездка очень значимая для меня. Я поняла, что так долго бежала сама от себя, от места, где выросла, где была счастлива, где моя жизнь поменялась в одночасье. И это место «ДОМ-2», — написала Дашко.