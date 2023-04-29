Садальский признался Удовиченко в любви

Лариса Удовиченко и Станислав Садальский были дружны много лет. но дружба резко оборвалась. По слухам, актер поступил нехорошо, «сдав» папарацци координаты места, где Лариса хотела в узком кругу отметить день рождения. В итоге фотограф наснимал именинницу в ситуациях, не предназначенных для посторонних глаз.

Когда Удовиченко узнала, что «наводку» дал ее друг, то прекратила всякое общение с Садальским, - рассказывает СтарХит.

Однако сегодня, в 68-й день рождения актрисы, Садальский посвятил ей много добрых слов. Он выложил в микроблоге архивную фотографию и напомнил, что подругами были даже их мамы. И признался, что до сих пор нежно ее любит.

«С днем рождения Ларису. Наша жизнь давно течет по разным руслам. Как раз на свое 50-летие она решила обидеться на правду, которую сказал не я, и на фото, которое не я публиковал. И обижается до сих пор. Бог с ним, я ее по-прежнему люблю и вспоминаю.

Это мой очень близкий человек и самая крутая партнерша. Благодаря Ларисе я вернулся в театр, это она привела меня в антрепризу. У нас была счастливая и многолетняя гастрольная эпоха», — написал Садальский.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что порвала с Садальским из-за его высказываний в адрес собственных детей. Актриса отметила, что способна закрыть глаза на многое, но терпеть нападки на членов своей семьи не намерена.