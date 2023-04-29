Власова вышла на связь после операции на сердце
Неделю назад во время выступления на частной вечеринке Наталия Власова почувствовала себя плохо. Прибывшая скорая помощь диагностировала сердечную недостаточность.
Наталию госпитализировали и сделали операцию шунтирования. Некоторое время она находилась в медикаментозной коме и из-за отека легких была подключена к аппарату ИВЛ.
Сегодня артистку отпустили домой, и она вышла на связь с поклонниками, - пишет СтарХит.
«Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне намного лучше и я дома», — написала Наталия в микроблоге.
В марте неизвестные расстреляли автомобиль Власовой. Об инциденте артистка узнала 26 марта 2023 года, когда вернулась с сольного концерта. Певица заметила, что ее автомобиль поврежден. На кузове транспортного средства виднелись следы от пуль в пяти местах.