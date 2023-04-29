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Власова вышла на связь после операции на сердце

Неделю назад во время выступления на частной вечеринке Наталия Власова почувствовала себя плохо. Прибывшая скорая помощь диагностировала сердечную недостаточность.

Власова вышла на связь после операции на сердце
© РИА Новости

Наталию госпитализировали и сделали операцию шунтирования. Некоторое время она находилась в медикаментозной коме и из-за отека легких была подключена к аппарату ИВЛ.

Сегодня артистку отпустили домой, и она вышла на связь с поклонниками, - пишет СтарХит.

«Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне намного лучше и я дома», — написала Наталия в микроблоге.

В марте неизвестные расстреляли автомобиль Власовой. Об инциденте артистка узнала 26 марта 2023 года, когда вернулась с сольного концерта. Певица заметила, что ее автомобиль поврежден. На кузове транспортного средства виднелись следы от пуль в пяти местах.

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