Елена Ваенга была вынуждена отменить сразу три концерта. Певица уже выехала из Москвы, когда стало ясно, что она сильно заболела и не сможет петь, - пишет Экспресс Газета.

«Простите меня пожалуйста, дорогие зрители. Я опять заболела. Петь невозможно…. Мы переносим Апатиты, Мончегорск и Мурманск. Через 3 - 4 дня мы поймем даты переноса. Надеюсь на понимание. Простите еще раз», - написала она в микроблоге.

Ваенга совсем недавно так же отменяла выступления из-за ларингита. В феврале она обратилась к фанатам после концерта и сообщила, что заболела. Она отметила, что давала концерт уже будучи больной.