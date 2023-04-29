$80.51-1.0588.37-1.83

Звягинцев рассказал, как едва не умер от коронавируса

Андрей Звягинцев перенес коронавирус в чрезвычайно тяжелой форме. И и лишь недавно знаменитый российский кинорежиссер решился рассказать о том, что ему довелось пережить.

Звягинцев рассказал, как едва не умер от коронавируса
© РИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на Forbes Kazakhstan, легкие Звягинцева были поражены на 92%. Дышать он мог лишь с помощью ИВЛ. 17 августа 2021 года его в состоянии комы отправили в Германию на пересадку легких

«Меня ввели в искусственную кому, в которой я пробыл 40 дней. Это не могло не отразиться на периферической нервной системе, кома имеет такие последствия. Кроме того, у меня была легочная эмболия. Я собрал полный «букет тотального ужаса», реально умирал и воскресал – дважды как минимум. Врачи считали: все, этот парень не жилец», - объяснил режисер.

Организм Звягинцева уже не реагировал на антибиотики. Помог случай – в группе врачей оказался специалист, предложив принципиально иные лекарственные препараты.

И тем не менее Звягинцев еще около года был лежачим больным, потом пересел в инвалидное кресло, и только несколько месяцев назад начал ходить. Режиссеру необходимы длительная реабилитация. Сейчас он восстанавливается во Франции.

Ранее Андрей Звягинцев заявил, что выходит из жюри кинопремий «Золотой орел» и «Ника» и покидает Союз кинематографистов России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий