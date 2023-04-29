Звягинцев рассказал, как едва не умер от коронавируса

Андрей Звягинцев перенес коронавирус в чрезвычайно тяжелой форме. И и лишь недавно знаменитый российский кинорежиссер решился рассказать о том, что ему довелось пережить.

Как пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на Forbes Kazakhstan, легкие Звягинцева были поражены на 92%. Дышать он мог лишь с помощью ИВЛ. 17 августа 2021 года его в состоянии комы отправили в Германию на пересадку легких

«Меня ввели в искусственную кому, в которой я пробыл 40 дней. Это не могло не отразиться на периферической нервной системе, кома имеет такие последствия. Кроме того, у меня была легочная эмболия. Я собрал полный «букет тотального ужаса», реально умирал и воскресал – дважды как минимум. Врачи считали: все, этот парень не жилец», - объяснил режисер.

Организм Звягинцева уже не реагировал на антибиотики. Помог случай – в группе врачей оказался специалист, предложив принципиально иные лекарственные препараты.

И тем не менее Звягинцев еще около года был лежачим больным, потом пересел в инвалидное кресло, и только несколько месяцев назад начал ходить. Режиссеру необходимы длительная реабилитация. Сейчас он восстанавливается во Франции.