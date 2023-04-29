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Эксперт оценила пластические операции Долиной

Лариса Долина в последнее время похудела и похорошела. Соблюдение строжайшей диеты позволило певице расстаться с 20 килограммами. Кроме того, предположительно, свою роль сыграли и пластические хирурги.

Эксперт оценила пластические операции Долиной
© РИА Новости

Как пишет портал woman.ru, эксперт Анастасия Любченко рассказала, какие операции помогли Долиной так хорошо выглядеть в 67 лет. Главное – Лариса явно пользовалась услугами высококвалифицированных специалистов, и вмешательства были дозированными.

«Видна умеренная работа с качеством кожи, что достигается инъекционными косметологическими методиками. У звезды можно предположить периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика певицы сохранна», — сказала эксперт.

Также медик предположила, что Долина делала круговую блефаропластику, лифтинг лобно-височный и средней и нижней трети лица и шеи.

Подобный объем операций в клиниках высокого класса, по мнению эксперта, обошелся звезде не менее чем в миллион рублей.

Лариса Долина — одна из немногих отечественных артисток, кто спустя десятилетия продолжает удивлять публику не только творчеством, но и стилем. Каждый выход Ларисы Александровны на сцену особенный — она смело экспериментирует с образами, пробуя новое, но неизменно оставаясь собой.

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