Обнаженная Смехова продемонстрировала стройную фигуру
Алика Смехова прекрасно выглядит и, не стесняясь, демонстрирует поклонникам стройную фигуру. Звезда обращалась в специализированную клинику, специализирующуюся на проблемах лишнего веса, в результате чего сбросила десять килограммов, - пишет «Комсомольская Правда».
В Телеграм-канале Смехова разместила фотографию в банной купели. Из одежды актрису прикрывают только еловые ветки.
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На днях актриса Алика Смехова рассказала, как организаторы ее концерта в Москве внезапно отменили мероприятие за день до назначенной даты.
Она считает, что столичный клуб повел себя крайне недобросовестно, не выполнив своих обязательств. Артистка извинилась перед зрителями и пообещала провести концерт на другой площадке.