Обнаженная Смехова продемонстрировала стройную фигуру

Алика Смехова прекрасно выглядит и, не стесняясь, демонстрирует поклонникам стройную фигуру. Звезда обращалась в специализированную клинику, специализирующуюся на проблемах лишнего веса, в результате чего сбросила десять килограммов, - пишет «Комсомольская Правда».

В Телеграм-канале Смехова разместила фотографию в банной купели. Из одежды актрису прикрывают только еловые ветки.

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На днях актриса Алика Смехова рассказала, как организаторы ее концерта в Москве внезапно отменили мероприятие за день до назначенной даты.