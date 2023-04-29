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Обнаженная Смехова продемонстрировала стройную фигуру

Алика Смехова прекрасно выглядит и, не стесняясь, демонстрирует поклонникам стройную фигуру. Звезда обращалась в специализированную клинику, специализирующуюся на проблемах лишнего веса, в результате чего сбросила десять килограммов, - пишет «Комсомольская Правда».

Обнаженная Смехова продемонстрировала стройную фигуру
© РИА Новости

В Телеграм-канале Смехова разместила фотографию в банной купели. Из одежды актрису прикрывают только еловые ветки.

Телеграм

На днях актриса Алика Смехова рассказала, как организаторы ее концерта в Москве внезапно отменили мероприятие за день до назначенной даты.

Она считает, что столичный клуб повел себя крайне недобросовестно, не выполнив своих обязательств. Артистка извинилась перед зрителями и пообещала провести концерт на другой площадке.

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