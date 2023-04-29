Продюсер объяснил, почему «подешевело» выступление Леонтьева

«Валерий Леонтьев не снижал никакую цену, снижают агентства, которые накручивают в три раза на гонорар того же Леонтьева свои деньги. Когда они поняли, что покупают, но уже не с такой большой охотой, они умерили свои аппетиты. Говорить, что Леонтьев снизил свои гонорары, — это неправда», - объяснил Лавров.