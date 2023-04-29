Продюсер объяснил, почему «подешевело» выступление Леонтьева
Валерий Леонтьев, переехавший жить в США, готов прилетать в Россию на корпоративные вечеринки. Как стало известно, ценник на выступление известного певца сейчас снизился почти вдвое – с шести до трех с половиной миллионов рублей.
Однако, как уверяет продюсер Сергей Лавров в разговоре с журналистами портала blitz.center, сам гонорар исполнителя практически не изменился. Дело в том, что ранее львиную долю денег оставляли себе агентства, представляющие интересы артистов, а теперь им пришлось считаться с реальностью.
«Валерий Леонтьев не снижал никакую цену, снижают агентства, которые накручивают в три раза на гонорар того же Леонтьева свои деньги. Когда они поняли, что покупают, но уже не с такой большой охотой, они умерили свои аппетиты. Говорить, что Леонтьев снизил свои гонорары, — это неправда», - объяснил Лавров.
Ранее продюсер Сергей Лавров оценил творчество певицы Кристины Орбакайте. Поклонники звезды обеспокоены, что она последует примеру своей матери Аллы Пугачевой и покинет страну.
Лавров считает, что подобный сценарий очень маловероятен, потому что Орбакайте неинтересна для западного зрителя. Артистка прекрасно это понимает сама, подчеркнул продюсер.