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10 минут назад

Бабкина поделилась планами на майские праздники

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина призналась, что очень устала и нуждается в полноценном отдыхе. 73-летняя певица собралась уехать из Москвы. Все майские праздники она проведет за городом с родными и друзьями.

Бабкина поделилась планами на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Майские праздники проведу за городом, на даче, с семьей. Решила отдохнуть и провести время в кругу родных и близких людей», - сообщила она журналистам.

В планах – у артистки – подышать чистым воздухом, полюбоваться свежей зеленью в саду и на участке, и, конечно, устроить дружеские посиделки за столом, пишет издание passion.ru.

Подмосковный дом семьи Надежды Бабкиной дачей не назовешь — имение, не меньше. Загородную недвижимость артистка подарила сыну на свадьбу, а чуть позже прикупила участок рядом и для себя. Постройкой занялся сын Данила — и хоть мама бывает во владениях нечасто, сделал все с размахом.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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