Бабкина поделилась планами на майские праздники

Надежда Бабкина призналась, что очень устала и нуждается в полноценном отдыхе. 73-летняя певица собралась уехать из Москвы. Все майские праздники она проведет за городом с родными и друзьями.

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«Майские праздники проведу за городом, на даче, с семьей. Решила отдохнуть и провести время в кругу родных и близких людей», - сообщила она журналистам.

В планах – у артистки – подышать чистым воздухом, полюбоваться свежей зеленью в саду и на участке, и, конечно, устроить дружеские посиделки за столом, пишет издание passion.ru.