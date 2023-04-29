Бабкина поделилась планами на майские праздники

Надежда Бабкина призналась, что очень устала и нуждается в полноценном отдыхе. 73-летняя певица собралась уехать из Москвы. Все майские праздники она проведет за городом с родными и друзьями.
«Майские праздники проведу за городом, на даче, с семьей. Решила отдохнуть и провести время в кругу родных и близких людей», - сообщила она журналистам.
В планах – у артистки – подышать чистым воздухом, полюбоваться свежей зеленью в саду и на участке, и, конечно, устроить дружеские посиделки за столом, пишет издание passion.ru.
Подмосковный дом семьи Надежды Бабкиной дачей не назовешь — имение, не меньше. Загородную недвижимость артистка подарила сыну на свадьбу, а чуть позже прикупила участок рядом и для себя. Постройкой занялся сын Данила — и хоть мама бывает во владениях нечасто, сделал все с размахом.