Родители требуют с Акиньшиной алименты на сына

Оксана Акиньшина недавно вчинила судебный иска к Арчилу Геловани. Пара уже некоторое время живет раздельно, однако официальный развод еще не оформлен. Как пишут СМИ, Акиньшина обратилась в суд, поскольку не хочет делить с бывшим супругом займы, которые он брал под бизнес.

Тем временем, журналисты обнаружили, что актриса и сама, судя по всему, задолжала немалые суммы. Родители звезды, воспитывающие ее старшего сына Филиппа, дважды подавали иск с требованием денег на содержание ребенка.

Соответствующие документы журналисты портала woman.ru обнаружили на сайте Пресненского суда. Правда, ни разу дело до непосредственного судебного процесса не дошло, видимо, актриса урегулировала конфликт с близкими.

Филипп родился у Акиньшиной в 2009 году в браке с Дмитрием Литвиновым. Актриса быстро вернулась к работе, отдав сына бабушке и дедушке. Скрыть ребенка от посторонних глаз актрису заставило еще и то, что у него проявились проблемы со здоровьем.

Филиппу 14 лет, он живет с бабушкой и дедом в Санкт-Петербурге.