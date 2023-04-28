Том Форд покинул пост креативного директора одноименного модного дома

Модельер Том Форд официально перестал быть креативным директором одноименного модного дома. The Estee Lauder Companies сообщил о завершении сделки по его покупке.

На сайте компании сообщается, что в рамках договора приобретена вся интеллектуальная собственность модного дома.

Стоимость сделки составила около 2,8 миллиардов долларов. При закрытии The Estee Lauder Companies выплатил 2,25 миллиарда долларов. Оставшуюся часть компания должна выплатить продавцам в виде отсроченных платежей с июля 2025 года.

За два дня до завершения сделки Том Форд представил свою последнюю коллекцию женской одежды, которую он разработал для своего модельного дома еще в 2005 году.