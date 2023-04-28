Канделаки высказалась о задержании Блиновской

Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже прокомментировала громкое уголовное дело в отношении гуру марафонов Елены Блиновской. Прежде всего журналист и медиаменеджер выразила сожаление, что эта «история оказалась столь печальной для Елены Блиновской». Тина отметила, что марафоны проводят многие — взять хотя бы Тони Роббинса или Гвинет Пэлтроу. Однако садятся за неуплату налогов не только они, но и другие публичные люди. Журналист предлагает вспомнить кейс Марты Стюарт, которую посадили за уклонение от уплаты налогов.