Канделаки высказалась о задержании Блиновской

Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже прокомментировала громкое уголовное дело в отношении гуру марафонов Елены Блиновской. Прежде всего журналист и медиаменеджер выразила сожаление, что эта «история оказалась столь печальной для Елены Блиновской». Тина отметила, что марафоны проводят многие — взять хотя бы Тони Роббинса или Гвинет Пэлтроу. Однако садятся за неуплату налогов не только они, но и другие публичные люди. Журналист предлагает вспомнить кейс Марты Стюарт, которую посадили за уклонение от уплаты налогов.
Тинатин Гивиевна предлагает посмотреть на ситуацию Елены Блиновской с разных ракурсов и отмечает следующее.
«С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни. Но с другой, прежде чем ненавидеть и упрекать кого-то, задумайтесь, что завтра вы можете оказаться в подобной ситуации. Елена — многодетная мать с маленьким ребенком на руках. Я считаю, что радоваться тут нечему», — резюмировала Тина Канделаки.