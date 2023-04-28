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1 час назад

Тина Канделаки высказалась о задержании Елены Блиновской и дала совет всем известным людям

Super.ru

Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже прокомментировала громкое уголовное дело в отношении гуру марафонов Елены Блиновской. Прежде всего журналист и медиаменеджер выразила сожаление, что эта «история оказалась столь печальной для Елены Блиновской». Тина отметила, что марафоны проводят многие — взять хотя бы Тони Роббинса или Гвинет Пэлтроу. Однако садятся за неуплату налогов не только они, но и другие публичные люди. Журналист предлагает вспомнить кейс Марты Стюарт, которую посадили за уклонение от уплаты налогов.

Канделаки высказалась о задержании Блиновской
Фото: Super.ruSuper.ru

Тинатин Гивиевна предлагает посмотреть на ситуацию Елены Блиновской с разных ракурсов и отмечает следующее.

Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

«С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни. Но с другой, прежде чем ненавидеть и упрекать кого-то, задумайтесь, что завтра вы можете оказаться в подобной ситуации. Елена — многодетная мать с маленьким ребенком на руках. Я считаю, что радоваться тут нечему», — резюмировала Тина Канделаки.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Тони Роббинс,Марта Стюарт,Тина Канделаки,Гвинет Пэлтроу,
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