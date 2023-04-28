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Певица Клава Кока купила большую квартиру в Москве для своей семьи

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приобрела своей семье большую квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России).

Клава Кока купила большую квартиру в Москве для своей семьи
© ura.ru

«Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», — пишет певица в социальной сети.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По ее мнению, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или же стать матерью.

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