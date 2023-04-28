Меган Маркл подписала контракт с влиятельным актерским агентством

Меган Маркл подписала контракт с ведущим голливудским агентством по поиску талантов William Morris Agency. Об этом сообщает Page Six.

Герцогиня Сассекская стала клиентом влиятельного голливудского агентства WMA, услугами которого пользуются такими знаменитости, как актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс. Однако, к актерской карьере Меган Маркл пока возвращаться не планирует: агентство будет представлять благотворительный фонд герцогов Сассекских Archewell, заниматься производством фильмов и телепередач, развивать партнерские отношения с брендами и работать над общим развитием бизнеса.

"Для нас большая честь объявить, что WME теперь представляет Меган, герцогиню Сассекскую во всех областях", — говорится в сообщении агентства в соцсетях.

Новость о контракте Меган Маркл с агентством появилась спустя несколько дней после того, как герцогиня появилась на публике в обновленном образе. Жена принца Гарри выпрямила волосы и сменила оттенок на более светлый. Пользователи сети отметили, что после преображения Меган Маркл стала "подозрительно похожа" на Кейт Миддлтон.