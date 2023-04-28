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Меган Маркл подписала контракт с влиятельным актерским агентством

Меган Маркл подписала контракт с ведущим голливудским агентством по поиску талантов William Morris Agency. Об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл подписала контракт с влиятельным актерским агентством
© globallookpress.com

Герцогиня Сассекская стала клиентом влиятельного голливудского агентства WMA, услугами которого пользуются такими знаменитости, как актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс. Однако, к актерской карьере Меган Маркл пока возвращаться не планирует: агентство будет представлять благотворительный фонд герцогов Сассекских Archewell, заниматься производством фильмов и телепередач, развивать партнерские отношения с брендами и работать над общим развитием бизнеса.

"Для нас большая честь объявить, что WME теперь представляет Меган, герцогиню Сассекскую во всех областях", — говорится в сообщении агентства в соцсетях.

Новость о контракте Меган Маркл с агентством появилась спустя несколько дней после того, как герцогиня появилась на публике в обновленном образе. Жена принца Гарри выпрямила волосы и сменила оттенок на более светлый. Пользователи сети отметили, что после преображения Меган Маркл стала "подозрительно похожа" на Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о пропуске коронации Карла III.

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