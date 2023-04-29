Елена Летучая рассказала о мужниной «жертве ради любви»

«У мужа на собак чудовищная аллергия. Чтобы вы понимали, аллергия — это серьезная болезнь, мы не раз обращались из-за этого к врачу. И самое ужасное, что он тоже очень любит собак, но не может их заводить. В общем, он с самого начала мне внушил, что собак у нас никогда не будет», — объяснила телеведущая.