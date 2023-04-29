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Елена Летучая рассказала о мужниной «жертве ради любви»

О мужниной «жертве ради любви» рассказала в интервью для телеканала «Ключ» телеведущая Елена Летучая. Несмотря на сильную аллергию на шерсть животных, супруг, предприниматель Юрий Анашенков, подарил ей собаку.

Елена Летучая рассказала о мужниной «жертве ради любви»
© globallookpress.com

«Мой папа всегда заморачивался с подарками, муж часто делает мне сюрпризы, поэтому я такая девочка, которая все время готова к приятным неожиданностям. Но однажды муж меня особенно удивил», — заявила Летучая.

Она рассказала, что с детства у нее всегда были собаки, что она очень любит этих животных и не представляет свою жизнь без них. Однако когда она вышла замуж, ей пришлось отказаться от домашних питомцев.

«У мужа на собак чудовищная аллергия. Чтобы вы понимали, аллергия — это серьезная болезнь, мы не раз обращались из-за этого к врачу. И самое ужасное, что он тоже очень любит собак, но не может их заводить. В общем, он с самого начала мне внушил, что собак у нас никогда не будет», — объяснила телеведущая.

Но однажды, вернувшись из командировки, Летучая обнаружила дома щенка.

«Захожу домой уставшая, а муж довольный, счастливый, снимает меня на телефон… Я не могу понять, в чем дело. Но вдруг ко мне выходит маленький сонный комок. Я не могла поверить своему счастью! Моя реакция была похожа на реакцию Малыша из мультика: "Это собака? Мне?"» — поделилась знаменитость.

Телеведущая объяснила, что ее муж выбрал собаку, которая может жить на улице. На участке около дома супруги обустроили для нее отдельный вольер.

«Если она заходит в дом, мы потом все опрыскиваем специальными средствами. Юра иногда с ней играет, но, как только у него начинается аллергия, мы ее сразу выводим. Вот такая жертва ради любви! Я очень часто говорю ему за это спасибо, столько радости приносит мне эта собака!» — призналась Летучая.

Ранее муж Летучей высказался об откровенных фотографиях девушек в интернете.

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