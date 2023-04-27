Андрей Губин признался, что боится умереть каждый день

Певец Андрей Губин на шоу Андрея Малахова заявил, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день.

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«Болею очень сильно, но все равно стараюсь двигаться, ходить куда-то пешком», — пожаловался Губин.

Артист продолжает хромать, однако многие люди помогают ему побороть проблемы со здоровьем. Певец посетовал, что врачи обнаружили у него новые проблемы с сердцем, из-за которых он боится внезапной смерти.

«Сказали, что бьется с перебоями, а сердечная сумка не на месте. Я боюсь умереть каждый день», — отметил Губин.