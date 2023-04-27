Умер ведущий скандального ток-шоу Джерри Спрингер
Американский телеведущий Джерри Спрингер скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.
Несколько месяцев назад у Спрингера диагностировали рак, в последнюю неделю жизни его состояние резко ухудшилось.
«Умение Джерри налаживать контакт с людьми было в сердце его успеха в политике, на ТВ или просто в шутках, которые он отпускал людям на улице, желавшим с ним сфотографироваться», — сказал друг Спрингера Джин Гелвин.
Спрингер вел ток-шоу The Jerry Spring Show, которое 27 лет шло на каналах NBC и CW. В 1990-х шоу перестало быть политическим и поднимало скандальные темы: инцест, измены. Гости позволяли себе ненормативную лексику, драки в студии, обнажение.